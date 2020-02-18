Фабио Капелло: За расизм надо дисквалифицировать пожизненно Известный итальянский тренер жестко высказался по факту расовой неприязни.

Знаменитый итальянский тренер Фабио Капелло, возглавлявший сборную России по футболу, призвал жестко решать проблему расизма. По его мнению, нарушителей надо дисквалифицировать пожизненно.

«Нельзя, чтобы такие болельщики появлялись на стадионе. Кто-то ходит специально оскорблять игроков на расовой почве. Они должны быть отлучены от футбола пожизненно, а не на два-три матча. Слышал, что в Италии одного фаната дисквалифицировали на четыре года, но не на всю жизнь», — сказал Капелло в интервью SkySports.

По его мнению, такие меры недостаточны. Отметим, что в Италии в последнее время участились скандалы по поводу проявления расизма на стадионах. Многие игроки выразили обеспокоенность этой проблемой.