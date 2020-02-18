Брат Погба: Поль желает покинуть «МЮ» и бороться за победу в Лиге чемпионов Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заявил, что француз хочет в ближайшее время уйти из английской команды.

– Все знают, что Поль хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Он хочет играть в Лиге чемпионов и выигрывать титулы, а в нынешнем «МЮ» этого не будет. Посмотрим, что произойдет летом, – цитирует Матиаса Погба El Chiringuito TV.

Ранее сообщалось, что руководство «красных дьяволов» готово расстаться с 26-летним французом, если за его уход предложат 100 миллионов евро. В списке претендентов на полузащитника значится его бывшая команда – «Ювентус».

Погба вернулся в «МЮ» из туринского клуба летом 2016 года. С тех пор он сыграл 150 матчей, забил 31 гол и отдал 31 результативный пас.

В текущем сезоне из-за проблем со здоровьем француз провел лишь восемь поединков, отметившись двумя ассистами. Его контракт действует до 30 июня 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 миллионов евро.