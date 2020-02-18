Ольга Смородская: Никаких долгов перед Фернандешем не было и нет

– Никаких долгов перед Фернандешем не было и нет. Думаю, что в CAS плохо разобрались в этом деле. Не знаю, кто выступал в суде на стороне «Локомотива». Надо было нанять хороших юристов, – цитирует Смородскую ТАСС.
Сегодня появилась информация о том, что спортивный арбитражный суд (CAS) обязал железнодорожников выплатить бывшему игроку команды свыше 11 миллионов рублей.
Добавим, что в составе московского клуба португалец стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.
В конце июня 2019 года у Фернадеша истек срок соглашения с «Локомотивом», и он стал свободным агентом. В сентябре того же года 34-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона с «Краснодаром».
Одноглазый арбитр. VAR отменил два гола «Челси», и «Юнайтед» выиграл в Лондоне Сульшер опять побеждает в большом матче и продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. Правда, на сей раз три очка пришли «МЮ» не без помощи VAR. 18.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем Последние шансы Гвардиолы и Неймара В плей-офф главного еврокубка вышли исключительно представители пяти ведущих чемпионатов. 18.02.2020 11:00 Футбол Мощенко Захар Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо» Гостем редакции «Советского спорта» стал глава компании Fight Nights Камил Гаджиев. 14.02.2020 18:00 ММА Галимзянов Данил «В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья Два хет-трика, девять голов, судейская казнь «СЮ». Как СКА выиграл в Уфе Матч в Уфе изобиловал яркими событиями и завершился победой гостей 5:4 в овертайме. 15.02.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав 12 лет спустя. Логинов принес России первое с 2008 года золото ЧМ в личных мужских гонках Российский биатлонист выиграл спринт в Антхольце. 15.02.2020 18:30 Биатлон Велиев Эмиль «Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев