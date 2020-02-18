Ольга Смородская: Никаких долгов перед Фернандешем не было и нет Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением по поводу ситуации с выплатой долгов бывшему игроку столичной команды Мануэлу Фернандешу.

– Никаких долгов перед Фернандешем не было и нет. Думаю, что в CAS плохо разобрались в этом деле. Не знаю, кто выступал в суде на стороне «Локомотива». Надо было нанять хороших юристов, – цитирует Смородскую ТАСС.

Сегодня появилась информация о том, что спортивный арбитражный суд (CAS) обязал железнодорожников выплатить бывшему игроку команды свыше 11 миллионов рублей.

Добавим, что в составе московского клуба португалец стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.

В конце июня 2019 года у Фернадеша истек срок соглашения с «Локомотивом», и он стал свободным агентом. В сентябре того же года 34-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона с «Краснодаром».