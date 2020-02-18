Спортивный директор «Тамбова»: Ждем прибытия Кардозу в расположение команды до конца дня Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, что полузащитник «Динамо» Мигель Кардозу решил проблемы с документами и вскоре должен прибыть в расположение нового клуба.

– Ждем Кардозу в расположении команды, должен приехать до конца дня. Он разобрался с документами, получил разрешение на работу в России, – цитирует Худякова Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что клуб договорился с московским «Динамо» об аренде 25-летнего португальца. Единственная причина по которой футболист пока не был внесен в заявку – проблема с получением разрешения на работу в Российской Федерации.

Кардозу перешел в «Динамо» из португальской «Тонделы» в августе 2018 года за 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне на его счету шесть матчей и один гол в РПЛ. Всего в активе Мигела четыре забитых мяча в 23 матчах в составе бело-голубых.