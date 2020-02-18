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Григорий Иванов: Ефремов подписал контракт с «Уралом» - Советский спорт
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18 февраля 2020 16:50ФутболКорегин Владислав

Григорий Иванов: Ефремов подписал контракт с «Уралом»

Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов рассказал о том, что в команду перешел бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов.

– Мы подписали контракт с Ефремовым. Срок? Не будем это комментировать. Дима сейчас игрок «Урала», – цитирует Иванова Sport24.ru.

Напомним, что 17 декабря прошлого года ЦСКА объявил об уходе из команды 24-летний полузащитника. Всего он провел за клуб 54 матча и сделал три результативные передачи.

Также он выступал в арендах в «Словане» (Либерец) и «Оренбурге».

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