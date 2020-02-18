Дайот Упамекано: Сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях за «Лейпциг»

– Как я уже сказал, сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях за «Лейпциг». Уже потом я буду думать над тем, что мне делать, но есть несколько клубов, которые заинтересованы во мне. Я буду хорошо говорить с моими агентами и моими родителями в конце сезона. И мы примем верное решение, – цитирует защитника RMC Sport.
Ранее сообщалось, что в услугах Упамекано заинтересованы «Арсенал», «Бавария» и «Барселона».
Француз перешел в немецкую команду зимой 2017 года из «Ред Булл Зальцбург» за 10 миллионов евро. За это время он принял участие в 100 матчах, забив три гола и отдав один ассист. Его контракт истекает в 2021-м.
В этом сезоне он сыграл в 25 встречах. Его команда идет на втором месте в чемпионате Германии, набрав 45 очков после 22 туров.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
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