Дайот Упамекано: Сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях за «Лейпциг» Центральный защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано прокомментировал свой возможный уход из немецкого клуба.

– Как я уже сказал, сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях за «Лейпциг». Уже потом я буду думать над тем, что мне делать, но есть несколько клубов, которые заинтересованы во мне. Я буду хорошо говорить с моими агентами и моими родителями в конце сезона. И мы примем верное решение, – цитирует защитника RMC Sport.

Ранее сообщалось, что в услугах Упамекано заинтересованы «Арсенал», «Бавария» и «Барселона».

Француз перешел в немецкую команду зимой 2017 года из «Ред Булл Зальцбург» за 10 миллионов евро. За это время он принял участие в 100 матчах, забив три гола и отдав один ассист. Его контракт истекает в 2021-м.

В этом сезоне он сыграл в 25 встречах. Его команда идет на втором месте в чемпионате Германии, набрав 45 очков после 22 туров.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.