Дмитрий Ефремов: Главная цель «Урала» на остаток сезона – взять Кубок России Новичок «Урала» Дмитрий Ефремов поделился эмоциями от своего перехода в екатеринбургский клуб.

– На меня не совсем вышел «Урал», скорее, на «Урал» вышли с моей кандидатурой. Когда выходил играть в Кубке ФНЛ, еще было рано делать прогнозы, не было контракта. Я еще продолжал восстановление, набирал оптимальные кондиции. Были игры, в которых на меня смотрели. Они были показателями для тренерского штаба и руководства, в каком я нахожусь в состоянии сейчас. Исходя из этого, наверное, и принималось решение.

Надеюсь, что у меня все будет хорошо и я приеду в Москву на матч с ЦСКА. Буду ли в заявке – зависит от тренерского штаба. Но я сделаю все, чтобы приехать и даже поучаствовать в матче. Главная цель на остаток сезона – взять Кубок России. Сыграем с ЦСКА, потом как раз начнем готовиться к «Шиннику». Шансы есть. «Урал» уже дважды доходил до финала, а бог любит троицу. Почему бы в третий раз не дойти до финала и не выиграть? – цитирует Ефремова Sport24.ru.

Сегодня президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о подписании контракта с 24-летним полузащитником.