Робби Фаулер: Думаю, что «Ливерпуль» способен стать новым «непобедимым» по итогам сезона Бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер считает, что подопечные Юргена Клоппа имеют все шансы завершить сезон АПЛ без поражений.

– Я хочу, чтобы Юрген Клопп остался «Ливерпуле» навсегда, потому что он великолепен. Я думаю, что они могут стать новыми «непобедимыми» по итогам текущего сезона. Если этого не произойдет, то ничего страшного. «Ливерпуль» по-прежнему останется лучшей командой, – цитирует Фаулера Sky Sports.

Отметим, что после 26 матчей «Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ с преимуществом в 25 очков, одержав 25 побед и сыграв один раз вничью.