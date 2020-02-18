Моуринью о ситуации с травмами в «Тоттенхэме»: Мы повисли, держась за край балкона четвертого этажа Завтра лондонский клуб проведет матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

На пресс-конференции, посвященной матчу «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг», главный тренер «шпор» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с травмами нападающих.

Португалец сравнил свою команду с человеком, который повис на балконе четвертого этажа.

«Если я не скажу чего-нибудь сильного, то вы продолжите задавать одни и те же вопросы, – цитирует Моуринью BBC. – Вы знаете, что я люблю аналогии. Иногда они получаются хорошими, а иногда – глупыми. Что ж, я готов, слушайте.

Когда я пришел, мы были на минус 12-м этаже. Мы стали подниматься по лестнице, но неожиданно она сломалась, и начались проблемы.

Мы старались найти выход. Приложили много усилий, но все продолжали и продолжали двигаться. И вот, когда мы добрались до 4-го этажа, где мы и хотели оказаться, кто-то убрал лестницу, поэтому сейчас мы в затруднительном положении.

Мы держимся руками за край балкона. Теперь у нас есть два варианта: упасть и умереть, потому что это четвертый этаж, или продолжить забираться наверх. Мы будем сражаться на этом балконе с тем составом, который у нас есть.

Ситуация хуже не придумаешь, но ничего нельзя поделать. Мы будем использовать тех игроков, которые могут выйти на поле. Ребята отдадут на поле все силы.

В некоторые моменты я переживал из-за того, что у нас нет атакующих игроков на скамейке запасных. Теперь у нас нет нападающих на футбольном поле. Трой Пэрротт еще не готов, а Райан Сессеньон – это не нападающий».

В первый день 2020 года нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн травмировал колено в выездном матче против «Саутгемптона» (0:1). Футболисту диагностировали разрыв левого подколенного сухожилия, и 11 января он перенес операцию. Возвращения лидера «шпор» ждут не раньше мая.

В прошлое воскресенье 16 февраля в выездной встрече с 26-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:2) корейский форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил перелом правой руки. Сколько времени ему понадобится на восстановление после операции пока неизвестно.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» состоится завтра 19 февраля.