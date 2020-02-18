«Локомотив» обыграл норвежскую «Волеренгу» Команда Юрия Семина тренируется в Испании.

Московский «Локомотив» провел товарищеский матч против «Волеренги», занявшей 10-е место в прошлогоднем чемпионате Норвегии. Игра в Марбелье завершилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников.

На третьей минуте после навеса Дмитрия Баринова счет открыл Эдер, а на 42-й отличился Рифат Жемалетдинов, пробив низом из-за пределов штрафной.

Следующий спарринг команда Юрия Семина проведет 22 февраля против «Чайки», выступающей в ФНЛ.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает 5-е место, набрав 34 очка в 19 турах.

Контрольный матч

«Локомотив» (Москва, Россия) – «Волеренга» (Осло, Норвегия) – 2:0 (2:0)

Голы: Эдер, 3, Жемалетдинов, 42.

«Локомотив»: Гилерме, В.Игнатьев (Живоглядов, 70), Чорлука (Мурило, 58), Хеведес (Рыбус, 66), Кверквелия, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу (Идову, 81), Жемалетдинов (Рыбчинский, 46), Эдер.