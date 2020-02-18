Полузащитник «Лечче» может оказаться в «Локомотиве» В составе итальянской команды Имбула провел три матча в серии А.

Полузащитник «Лечче» Жанелли Имбула, арендованный до конца нынешнего сезона у «Сток Сити», интересен московскому «Локомотиву».

По информации Foot Mercato, руководство железнодорожников постарается подписать 27-летнего конголезца этой зимой. В настоящее время он находится в Москве, чтобы провести встречу с представителями столичного клуба и посетить тренировочную базу.

Отмечается, что английский клуб готов расторгнуть соглашение со своим футболистом.

Имбула перешел в «Сток Сити» в феврале 2016 года из «Порту» за 24,2 миллиона евро. С тех пор он провел 28 матчей и забил два гола. Полузащитник регулярно отдавался в аренду в другие клубы – «Тулузу», «Райо Вальекано» и «Лечче». Ранее он также выступал за «Генгам» и «Марсель».

В нынешнем сезоне на счету Имбулы четыре матча, в которых он отметился одним голом.