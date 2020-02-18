Ефремов – о позиции ЦСКА по новому контракту: Предложение было еще до травмы, но мы не договорились Футболист находился в системе армейцев с 2013 по 2019 год.

Новичок «Урала» Дмитрий Ефремов, выступавший за московский ЦСКА, рассказал о позиции столичного клуба по вопросу нового контракта.

«Предложение было еще до травмы, но мы не договорились. После травмы разговоры о продлении прекратились», – цитирует игрока Sport24.ru.

Добавим, что в составе ЦСКА 24-летний Ефремов отыграл 54 матча и отдал три голевых передачи.