Чорлука получил травму в товарищеском матче «Локомотива» против «Волеренги»

Сегодня «Локомотив» провел контрольный матч против норвежской «Волеренги» на сборе в Испании, одержав победу со счетом 2:0.
Официальный сайт «Локомотива» сообщает, что 34-летний капитан команды Ведран Чорлука получил повреждение в игровом моменте после столкновения с одним из соперников. Чорлука был заменен на 58-й минуте. Его место занял бразилец Мурило.
В нынешнем сезоне хорват сыграл за «Локомотив» 25 матчей (из них 18 в РПЛ).
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