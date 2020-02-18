Чорлука получил травму в товарищеском матче «Локомотива» против «Волеренги» Хорватскому капитану железнодорожников пришлось покинуть поле на 58-й минуте.

Сегодня «Локомотив» провел контрольный матч против норвежской «Волеренги» на сборе в Испании, одержав победу со счетом 2:0.

Официальный сайт «Локомотива» сообщает, что 34-летний капитан команды Ведран Чорлука получил повреждение в игровом моменте после столкновения с одним из соперников. Чорлука был заменен на 58-й минуте. Его место занял бразилец Мурило.

В нынешнем сезоне хорват сыграл за «Локомотив» 25 матчей (из них 18 в РПЛ).