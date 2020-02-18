Джан подписал полноценный контракт с «Боруссией» Дортмунд Ранее он выступал за мюнхенскую «Баварию».

Хавбек сборной Германии Эмре Джан сменил «Ювентус» на дортмундскую «Боруссию».

Сегодня, 18 февраля он подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года, который вступает в силу 1 июля текущего года. О других деталях сделки неизвестно.

Ранее сообщалось, что его трансфер обойдется «шмелям» в 25 млн евро.

Джан перебрался в «Юве» из «Ливерпуля» на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел 11 матчей и забил 1 гол.