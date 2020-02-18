«Атлетико» – «Ливерпуль». Стартовые составы Матч 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 23:00 по московскому времени.

Испанский «Атлетико» и английский «Ливерпуль» объявили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. «Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Парти, Сауль Ньигес, Лемар, Анхель Корреа, Мората. «Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино, Мане.