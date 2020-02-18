Артем Дзюба: Карпин? Неприязнь. Черчесов? Огромное уважение Нападающий выступал под руководством Карпина в московском «Спартаке».

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своем отношении к главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину, а также высказался в адрес наставника сборной России Станислава Черчесова.

«Карпин? Неприязнь. Черчесов? С чемпионата мира и по сегодняшний день – огромное уважение. Тренер сборной, который мне действительно очень нравится и как человек. Его трансформация… Восхищен, как человек поменялся в этом возрасте. На чемпионате мира он на меня прям произвёл впечатление. Именно личностно», – рассказал Дзюба в интервью YouTube-каналу Gena Miller.

Добавим, что на чемпионате мира-2018 сборная России под руководством Черчесова впервые в своей истории добралась до 1/4 финала.