Дубль Холанда помог «Боруссии» обыграть «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ» завершился в пользу немецкого клуба – 2:1.
Лучшим игроком встречи стал норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который забил два мяча, один из которых стал победным. Примечательно, что этот поединок стал первым в ЛЧ для новичка «шмелей». У гостей единственный мяч забил нападающий Неймар. Он сравнял счет на 75-й минуте.
Добавим, что ответный матч команд состоится 11 марта и пройдет в Париже.
Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч
«Боруссия» Д – «ПСЖ» – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – 69 Холанд, 1:1 – 75 Неймар, 2:1 – 77 Холанд.
«Боруссия» Д: Бюрки, Загаду, Хуммельс, Пишчек, Хакими, Витцель, Геррейру, Санчо (Шмельцер, 90), Джан, Азар (Рейна, 68), Холанд.
«ПСЖ»: Навас, Менье, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Верратти, Гуйе, Ди Мария (Сарабия, 76), Кимпембе, Неймар, Мбаппе.
Предупреждения: Витцель (44), Гуйе (54), Неймар (59), Менье (87), Верратти (89).