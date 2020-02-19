Дубль Холанда помог «Боруссии» обыграть «ПСЖ» в Лиге чемпионов Встреча прошла в Дортмунде.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ» завершился в пользу немецкого клуба – 2:1.

Лучшим игроком встречи стал норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который забил два мяча, один из которых стал победным. Примечательно, что этот поединок стал первым в ЛЧ для новичка «шмелей». У гостей единственный мяч забил нападающий Неймар. Он сравнял счет на 75-й минуте.

Добавим, что ответный матч команд состоится 11 марта и пройдет в Париже.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Боруссия» Д – «ПСЖ» – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – 69 Холанд, 1:1 – 75 Неймар, 2:1 – 77 Холанд.

«Боруссия» Д: Бюрки, Загаду, Хуммельс, Пишчек, Хакими, Витцель, Геррейру, Санчо (Шмельцер, 90), Джан, Азар (Рейна, 68), Холанд.

«ПСЖ»: Навас, Менье, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Верратти, Гуйе, Ди Мария (Сарабия, 76), Кимпембе, Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Витцель (44), Гуйе (54), Неймар (59), Менье (87), Верратти (89).