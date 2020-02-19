«Боруссия» Дортмунд – «ПСЖ». Холанд признан лучшим игроком матча

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд – лучший игрок первого матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, 19-летний норвежец, для которого этот поединок стал первым в ЛЧ за новую команду, оформил дубль и помог «шмелям» вырвать победу (2:1).
Таким образом, Холанд догнал нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов. На данный момент у обоих игроков по 10 мячей.
Добавим, что ответный матч «Боруссии» и «ПСЖ» пройдет 11 марта в Париже.
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