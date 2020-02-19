Диего Симеоне: В игре против «Ливерпуля» «Атлетико» был лучшей командой в мире Мадридцы обыграли «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не скрывал эмоций после победы над «Ливерпулем».

«Сегодня команда и болельщики были одним целым. За все восемь лет, что я здесь работаю, мне не доводилось видеть таких болельщиков, как сегодня. Это не лучший вечер для нас - мы не взяли сегодня трофей, но есть вечера, которые надолго остаются в памяти. Сегодня мы были лучшей командой в мире и победили. Но позади лишь один матч из двух», - цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

Напомним, футболисты мадридского «Атлетико» нанесли поражение «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес. Он поразил ворота англичан на четвертой минуте.

Ответный поединок команд состоится 11 марта и пройдет на «Энфилде».

Добавим, что «Ливерпуль», который является действующим победителем турнира, потерпел первое поражение в текущем сезоне.