Томас Тухель: Против «Боруссии» «ПСЖ» не смог контрпрессинговать и недостаточно много владел мячом Парижане проиграли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подвел итоги матча против «Боруссии».

«Я должен принимать решения перед игрой, и я беру на себя эту ответственность. Эта схема обеспечила нам необходимую структуру игры, чтобы атаковать и контролировать матч, действовать высоко. Нам не хватало терпения и своевременных действий в атаке. Мы не смогли контрпрессинговать, как планировали, и недостаточно много владели мячом», - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» – «ПСЖ» завершился в пользу немецкого клуба со счетом 2:1.

Лучшим игроком встречи стал норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который забил два мяча. В составе гостей отличился нападающий Неймар.

Ответный матч состоится 11 марта и пройдет в Париже.