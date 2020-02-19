Люсьен Фавр: Ключевой фактор для «Боруссии» - хорошая защита - Советский спорт
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19 февраля 2020 07:56ФутболНечаев Юрий

Люсьен Фавр: Ключевой фактор для «Боруссии» - хорошая защита

Дортмундцы одержали победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр похвалил команду за игру в защите в матче против «ПСЖ».

«Мы очень дисциплинировано действовали в защите. Мы должны оставаться оптимистами, несмотря на не обязательный пропущенный гол. Было важно, как команда отреагировала после мяча Неймара. Ребята шли вперед и хотели забить второй. Ключевой фактор для нас - хорошая защита. У нас всегда есть решения в атаке, а вот умная оборона - это крайне важно», - приводит слова Фавра официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» – «ПСЖ» завершился в пользу немецкого клуба со счетом 2:1.

Лучшим игроком встречи стал норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который забил два мяча. В составе гостей отличился бразилец Неймар.

Ответный матч состоится 11 марта и пройдет в Париже.

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