Эрлинг Холанд: Мне нужно много работать, чтобы прогрессировать Дортмундцы одержали победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Норвежский нападающий «Боруссии» Эрлинг Холланд поделился эмоциями после матча против «ПСЖ», в котором он забил два гола и был признан лучшим игроком.

«Я рад получить награду, но чувствую, что способен на большее. Мне нужно много работать, чтобы прогрессировать. Результат достаточно опасен для нас, ведь у «ПСЖ» очень сильная команда», - цитирует пресс-служба УЕФА Холанда.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» – «ПСЖ» завершился в пользу немецкого клуба со счетом 2:1. Холанд, оформивший дубль, стал первым футболистом в истории, который забивал за две разные команды в течение одного розыгрыша Лиги чемпионов. На групповом этапе в играх за «Зальцбург» он отличился восемь раз.

В составе гостей забитый мяч записал на свой счет бразилец Неймар.

Ответный матч состоится 11 марта и пройдет в Париже.