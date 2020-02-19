«Аталанта» примет «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - Советский спорт
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19 февраля 2020 09:25ФутболНечаев Юрий

«Аталанта» примет «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Начало игры в Милане - 23:00 мск.

Сегодня «Аталанта» примет «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На групповом этапе испанцы заняли первое место в квартете Н. «Валенсия», как и «Челси», набрала 11 очков, но опередила лондонцев по дополнительным показателям.

«Аталанта» заняла второе место в группе С, набрав семь очков и пропустив вперед «Манчестер Сити». Примечательно, что клуб из Бергамо в трех стартовых матчах потерпел три поражения, но в итоге сумел пробиться в плей-офф.

В прошлом сезоне «Валенсия» не смогла преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, заняв третье место в своем квартете после «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».

«Аталанта» в этом сезоне дебютирует в самом престижном клубном турнире Европы.

Матч «Аталанта» - «Валенсия» пройдет 19 февраля 2020 года на стадионе Giuseppe Meazza в Милане. Начало встречи в 23:00 мск. Ответная игра запланирована на 10 марта.

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