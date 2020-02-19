«Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Начало игры в Лондоне - 23:00 мск.

В среду «Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На групповой стадии немецкий клуб выступал в одном квартете с питерским «Зенитом». «РБ Лейпциг» набрал 11 очков и занял первое место в группе G.

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и вслед за мюнхенской «Баварией» вышел в плей-офф турнира.

Напомним, лондонцы являются финалистами предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. В решающем матче «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2.

«РБ Лейпциг» в прошлом сезоне в Лиге чемпионов не играл, а в сезоне 2017/18 не сумел преодолеть групповой этап.

Матч «Тоттенхэм» - «РБ Лейпциг» пройдет 19 февраля 2020 года на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне. Начало - в 23:00 мск.

Ответная игра запланирована на 10 марта.