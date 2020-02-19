«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей Таким образом крупнейшая газовая корпорация страны решила оказать поддержку этому клубу.

«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.

Об этом заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин после встречи с руководителем газодобывающего гиганта Алексеем Миллером. Этой суммы должно хватить на дальнейшее функционирование команды и покрытия ее долгов.

Сейчас «Томь» занимает 10 место в ФНЛ после прошедших 25 туров.