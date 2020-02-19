Юлиан Нагельсманн: С колоссальным уважением отношусь к Моринью

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Тоттенхэма».
«Я немного нервничаю, но это точно не самый важный матч в истории нашего клуба. Мы хотим в четвертьфинал, но для начала нужно успешно сыграть первый поединок на выезде. К Жозе Моуринью отношусь с колоссальным уважением. Он завоевал множество титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол», - цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.
Напомним, сегодня «Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На групповой стадии немецкий клуб выступал в одном квартете с питерским «Зенитом». «РБ Лейпциг» набрал 11 очков и занял первое место в группе G.
«Тоттенхэм» набрал 10 очков и вслед за мюнхенской «Баварией» вышел в плей-офф турнира.
Лондонцы являются финалистами предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. В решающем матче «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2.
«РБ Лейпциг» в прошлом сезоне в Лиге чемпионов не играл, а в сезоне 2017/18 не сумел преодолеть групповой этап.
Матч «Тоттенхэм» - «РБ Лейпциг» пройдет 19 февраля 2020 года на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне. Начало - в 23:00 мск.
Ответная игра запланирована на 10 марта.
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