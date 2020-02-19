Юлиан Нагельсманн: С колоссальным уважением отношусь к Моринью - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 февраля 2020 11:04ФутболНечаев Юрий

Юлиан Нагельсманн: С колоссальным уважением отношусь к Моринью

Сегодня продолжатся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Тоттенхэма».

«Я немного нервничаю, но это точно не самый важный матч в истории нашего клуба. Мы хотим в четвертьфинал, но для начала нужно успешно сыграть первый поединок на выезде. К Жозе Моуринью отношусь с колоссальным уважением. Он завоевал множество титулов и оказал огромное влияние на европейский футбол», - цитирует Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня «Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На групповой стадии немецкий клуб выступал в одном квартете с питерским «Зенитом». «РБ Лейпциг» набрал 11 очков и занял первое место в группе G.

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и вслед за мюнхенской «Баварией» вышел в плей-офф турнира.

Лондонцы являются финалистами предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов. В решающем матче «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2.

«РБ Лейпциг» в прошлом сезоне в Лиге чемпионов не играл, а в сезоне 2017/18 не сумел преодолеть групповой этап.

Матч «Тоттенхэм» - «РБ Лейпциг» пройдет 19 февраля 2020 года на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне. Начало - в 23:00 мск.

Ответная игра запланирована на 10 марта.

«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
«Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения Пайзутдин Алиев сломал шею во время поединка. 12.02.2020 17:00 ММА Иванова Дарья
«Позорище редкостное». Боксер Сироткин про бой Емельяненко и Кокляева (видео) Российский боксер среднего веса рассказал о главных боях в карьере, опыте в ММА и других видах спорта. 18.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо» Гостем редакции «Советского спорта» стал глава компании Fight Nights Камил Гаджиев. 14.02.2020 18:00 ММА Галимзянов Данил
Халл мучился еще больше Овечкина Пятый матч подряд Александр Овечкин покинул лед несолоно хлебавши. 18.02.2020 17:29 Хоккей Славин Виталий
Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав
12 лет спустя. Логинов принес России первое с 2008 года золото ЧМ в личных мужских гонках Российский биатлонист выиграл спринт в Антхольце. 15.02.2020 18:30 Биатлон Велиев Эмиль
Новости
11:44 Фигурное катание Агент Сотниковой рассказала о состоянии спортсменки
11:36 Бокс Источник: бой Головкина отменен
11:32 Формула-1 «Хаас» официально представил болид на новый сезон (видео)
11:21 Футбол Венгер предложил изменение правил офсайда
11:18 ММА Хавьер Мендес: Нурмагомедов и Фергюсон будут избивать друг друга до последнего, но не сломаются
11:04 Футбол Юлиан Нагельсманн: С колоссальным уважением отношусь к Моринью
11:00 Лыжный спорт На Югорский лыжный марафон уже заявилось 750 лыжников
10:58 Формула-1 Феттель заболел, на тестах его заменит Леклер
10:55 Хоккей «Сибирь» продлила контракт с лучшим бомбардиром команды
10:45 Футбол «Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей
10:41 Легкая атлетика Андрей Сильнов: На пост президента ВФЛА претендуют люди, одержимые своим эго
10:21 Хоккей Кросби признан первой звездой дня в НХЛ
10:17 Хоккей Рантанен избежал серьезной травмы, вернется до конца «регулярки»
09:48 Футбол «Тоттенхэм» на своем поле сыграет с «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
09:34 Хоккей Барбашев считает, что «Сент-Луис» движется в правильном направлении
09:25 Футбол «Аталанта» примет «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
09:05 Футбол Эндрю Робертсон: «Ливерпуль» добился достойного результата, но знает, что может больше
08:48 Футбол Сауль Ньигес: Все хотят, чтобы «Атлетико» вылетел, но мы продолжаем свой путь в Лиге чемпионов
08:35 Футбол Пишчек - после игры с «ПСЖ»: Это была фантастическая победа
08:23 Футбол Эрлинг Холанд: Мне нужно много работать, чтобы прогрессировать
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Первая группа эвакуированных покинула зону карантина в Тюмени
В результате пожара из казанского ТЦ «Мега» эвакуировали 1200 человек
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика