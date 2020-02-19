Венгер предложил изменение правил офсайда Именитый французский тренер считает, что формат надо изменить.

Знаменитый французский тренер, многие годы возглавлявший лондонский «Арсенал», Арсен Венгер считает, что необходимо изменить существующие правила офсайда.

«Предлагаю не фиксировать офсайд, если любая часть тела атакущего футболиста находится на одной линии с защитником. Даже если остальные части тела находятся за линией», — сказал специалист в интервью Sky Sports.

Венгер добавил, что в таком случае упростится работа судей. Ведь им не придется выверять миллиметры для принятия быстрого решения.

В данный момент Венгер является руководителем по глобальному развитию футбола ФИФА.