Источник: Месси может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси» Американский клуб уже провел переговоры с отцом футболиста.

Знаменитый аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пополнить ряды американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси». Утверждается, что уже проведены предварительные переговоры с отцом футболиста.

Как сообщает официальный сайт MLS, таким образом команда из «Лос-Анджелеса» хочет восполнить уход другого именитого форварда шведа Златана Ибрагимовича в итальянский «Милан».

Ранее стало известно, что у Месси возник конфликт с руководством «Барсы», из-за чего он и может сменить клуб, в котором провел долгие годы.