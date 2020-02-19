Источник: Месси может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Знаменитый аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пополнить ряды американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси». Утверждается, что уже проведены предварительные переговоры с отцом футболиста.
Как сообщает официальный сайт MLS, таким образом команда из «Лос-Анджелеса» хочет восполнить уход другого именитого форварда шведа Златана Ибрагимовича в итальянский «Милан».
Ранее стало известно, что у Месси возник конфликт с руководством «Барсы», из-за чего он и может сменить клуб, в котором провел долгие годы.
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