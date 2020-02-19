«Реал» заплатит за Погба не больше 60 млн евро - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 февраля 2020 12:54ФутболТрофименко Кирилл

«Реал» заплатит за Погба не больше 60 млн евро

«МЮ» не сможет рассчитывать на большую сумму от испанского клуба.

Мадридский «Реал» интересуется полузащитником «МЮ» Полем Погба, однако не готов платить больше 60 миллионов евро. Таким образом клуб из Манчестера не может рассчитывать на сумму, которую рассчитывает заполучить от продажи игрока.

Полузащитник давно находится в конфликте с руководством и главным тренером команды. Он неоднократно изъявлял желание сменить клуб.

Его также желает заполучить и туринский «Ювентус», за который игрок также ранее выступал. Уточняется, что итальянцы могут заплатить больше испанцев. «МЮ» в качестве отступных требует 140 миллионов евро.

Халл мучился еще больше Овечкина Пятый матч подряд Александр Овечкин покинул лед несолоно хлебавши. 18.02.2020 17:29 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Проворов рассказал, как сдержать Овечкина Кросби признан первой звездой дня в НХЛ Барбашев считает, что «Сент-Луис» движется в правильном направлении
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав
«Сейчас он чист, но его не должно быть на чемпионате мира». Что говорят соперники Логинова Российский биатлонист выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце. 15.02.2020 21:30 Биатлон Липкин Антон
Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Холанд заткнул за пояс Неймара с Мбаппе Дортмундская «Боруссия» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов переиграла «Пари Сен-Жермен» благодаря дублю 19-летнего норвежца. 19.02.2020 01:13 Футбол Мощенко Захар
12 лет спустя. Логинов принес России первое с 2008 года золото ЧМ в личных мужских гонках Российский биатлонист выиграл спринт в Антхольце. 15.02.2020 18:30 Биатлон Велиев Эмиль
Новости
13:19 Футбол Джан - после победы над «ПСЖ»: Идеальной игры не бывает, но это был очень хороший матч
13:10 Хоккей Проворов рассказал, как сдержать Овечкина
13:07 Футбол Мората: не хочу встретиться с «Юве» в Лиге чемпионов
12:54 Футбол «Реал» заплатит за Погба не больше 60 млн евро
12:53 Футбол Альберт Селадес: К сожалению, «Валенсию» преследует эпидемия травм
12:41 Формула-1 «Альфа Ромео» представила изображение нового болида (видео)
12:40 Авто/Мото Пилот NASCAR пришел в себя после страшной аварии
12:30 Бокс Источник: Дебютный бой Гассиева в тяжелом весе отменен
12:18 Формула-1 Этап «Формулы-1» все-таки может пройти в Китае
12:09 Футбол Главный тренер «Аталанты»: «Валенсия» опасный соперник, но мы должны концентрироваться на своей игре
12:04 Футбол Источник: Месси может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»
11:58 Футбол Каррагер - о поражении «Ливерпуля» от «Атлетико»: Это был разочаровывающий вечер
11:44 Фигурное катание Агент Сотниковой рассказала о состоянии спортсменки
11:36 Бокс Источник: бой Головкина отменен
11:32 Формула-1 «Хаас» официально представил болид на новый сезон (видео)
11:21 Футбол Венгер предложил изменение правил офсайда
11:18 ММА Хавьер Мендес: Нурмагомедов и Фергюсон будут избивать друг друга до последнего, но не сломаются
11:04 Футбол Юлиан Нагельсманн: С колоссальным уважением отношусь к Моринью
11:00 Лыжный спорт На Югорский лыжный марафон уже заявилось 750 лыжников
10:58 Формула-1 Феттель заболел, на тестах его заменит Леклер
Москвичи - мэру Собянину: "Вашу лодку реновации, Сергей Семенович, штормит!"
«Это уже не радость, а проблема»: Уфу засыпало снегом, который не успевают чистить
Цементный завод или песчаный карьер: куда отправят отбывать наказание Игоря Пушкарёва
Клетин до сих пор не отстранен от должности мэра Георгиевска
Даже при перезапуске платных парковок в Ростове не смогут построить новые стоянки
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика