«Реал» заплатит за Погба не больше 60 млн евро «МЮ» не сможет рассчитывать на большую сумму от испанского клуба.

Мадридский «Реал» интересуется полузащитником «МЮ» Полем Погба, однако не готов платить больше 60 миллионов евро. Таким образом клуб из Манчестера не может рассчитывать на сумму, которую рассчитывает заполучить от продажи игрока.

Полузащитник давно находится в конфликте с руководством и главным тренером команды. Он неоднократно изъявлял желание сменить клуб.

Его также желает заполучить и туринский «Ювентус», за который игрок также ранее выступал. Уточняется, что итальянцы могут заплатить больше испанцев. «МЮ» в качестве отступных требует 140 миллионов евро.