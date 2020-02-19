Мората: не хочу встретиться с «Юве» в Лиге чемпионов Нападающий «Атлетико» считает туринский клуб одним из главных претендентов на победу в турнире.

Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората заявил, что ему не хотелось бы встретиться в Лиге чемпионов с туринским «Ювентусом» или «Ливерпулем». Он считает эти клубы главными фаворитами турнира.

«Думаю, что они вместе с ПСЖ являются главными фаворитами турнира. Впрочем что-то предсказать в Лиге чемпионов очень сложно», — приводит слова Мораты Football Italia.

«Ливерпуль» является действующим победителем самого престижного европейского футбольного турнира. В финале прошлого года он обыграл «Тоттенхэм» 2:0.