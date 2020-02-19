Джан - после победы над «ПСЖ»: Идеальной игры не бывает, но это был очень хороший матч Дортмундцы одержали победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник «Боруссии» Эмре Джан поделился эмоциями после победы над «ПСЖ».

«Идеальной игры не бывает. Но это был очень хороший матч, мы отлично защищались. Мы доказали, что знаем, как играть в обороне. У «ПСЖ» был лишь один или два шанса», - приводит слова Джана пресс-служба УЕФА.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» – «ПСЖ» завершился в пользу немецкого клуба со счетом 2:1.

Лучшим игроком встречи стал норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который забил два мяча. В составе гостей отличился бразилец Неймар.

Ответный матч состоится 11 марта и пройдет в Париже.