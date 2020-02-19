Гомеш готов сыграть с «Арсеналом» Португалец сломал ногу всего четыре месяца назад.

Португальский полузащитник ливерпульского «Эвертона» может выйти на поле уже 23 февраля в матче АПЛ против лондонского «Арсенала». Об этом заявил главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти.

Ранее в матче 11 тура чемпионата Англии португалец получил перелом голеностопа со смещением.

«Гомеш хорошо сыграл в контрольном матче. Играл комфортно, проблем нет. Я поговорю с ним, но мое мнение, что он готов играть», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «ирисок».

Тренер добавил, что игроку после длительного простоя лучше сразу доверить место в стартовом составе. По его мнению, так футболист сможет почувствовать себя лучше, нежели после выхода на замену.