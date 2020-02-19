Иракский футболист проведет первую тренировку с «Крыльями Советов» Полузащитник сборной Ирака Саафа Хади прибыл в расположение самарского клуба.

Полузащитник сборной Ирака Саафа Хади прибыл в расположение «Крыльев Советов». Он проведет первую тренировку в самарской команде.

«Начинаем новый трудовой день. Прибыл иракский футболист. Сегодня он проведет первую тренировку с командой», — говорится на официальной странице «Крыльев» в Twitter.

Хади выступал за багдадский «Аль-Шорт». Он провел в текущем сезоне восемь матчей и забил один гол. В случае успешного прохождения стажировки в клубе самарцы планируют усилиться этим новичком.