Президент «Урала» Иванов: Для Шатова двери открыты, но мы не можем предложить высокую зарплату У 29-летнего полузащитника заканчивается контракт с «Зенитом».

Президент екатеринбургского «Зенита» Григорий Иванов прокомментировал возможность перехода в команду хавбека «Зенита» Олега Шатова.

«Олег – наш воспитанник, он наш ребенок, – заявил Иванов в интервью для Sport24.ru. – Для него двери «Урала» всегда открыты. Но, понимаете, когда его контракт с «Зенитом» истечет, я уверен, что у него будет еще 2-3 предложения из других клубов. У него семья, трое детей, а мы, к сожалению, не можем предложить ему высокую зарплату. А так, он всегда может прийти к нам и играть в «Урале». Мы хотим, чтобы он еще поиграл на высоком уровне и чтобы у него все срослось».

Шатов перешел в «Зенит» из «Анжи» в августе 2013 года за 7 млн евро. Весеннюю часть сезона-2017/18 Олег провел на правах аренды в «Краснодаре». В нынешнем сезоне на счету 29-летнего полузащитника 2 гола и 3 результативные передачи в 8 матчах чемпионата России. Его действующий контракт заканчивается 30 июня.

За «Урал» Олег выступал с 2007-го по февраль 2012 года. В 135 матчах в составе команды из Екатеринбурга на его счету 16 голов и 14 результативных передач.

16 февраля владелец ФК «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что Шатов отказался от перехода в его клуб.