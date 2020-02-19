Лодыгин провел первую тренировку в «Арсенале» Вратарь прибыл на сбор тульской команды.

Бывший голкипер «Зенита» из Санкт-Петербурга Юрий Лодыгин провел первую тренировку в своем новом клубе тульском «Арсенале».

Как сообщается на странице команды в Twitter, вратарь вовремя прибыл в расположение клуба и сразу приступил к тренировкам.

Больше всего 29-летний спортсмен известен по выступлениям за питерский «Зенит». В прошлом году он выступал за греческий «Олимпиакос» и турецкий «Газиантепспор». Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до конца этого сезона РПЛ.