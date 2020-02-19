Бывший форвард ЦСКА перешел в китайский клуб Нигерийский нападающий Аарон Оланаре будет выступать за «Чанчунь».

Выступавший за московский ЦСКА нигерийский нападающий Аарон Оланаре отныне будет играть за китайский «Чанчунь».

Он перешел в новую команду из другого клуба КНР «Сычуань» на правах свободного агента. Условия контракта не обнародованы. «Чанчунь» выступает во втором футбольном дивизионе Китая.

В августе 2018 года ЦСКА объявил о расторжении контракта с Оланаре по обоюдному согласию. Футболист перешел в клуб из Москвы из «Гуанчжоу» в 2016 году. В составе ЦСКА он провел 28 матчей и стал автором четырех забитых мячей.