Доходы клубов немецкой бундеслиги впервые превысили 4 миллиарда евро Немецкая футбольная лига опубликовала финансовый отчет за сезон-2018/19.

На официальном сайте Немецкой футбольной лиги (DFL) был опубликован отчет о доходах клубов бундеслиги в сезоне-2018/19.

Впервые в истории совокупная сумма, заработанная 18 лучшими командами Германии, превысила 4 миллиарда евро. Доходы выросли на 5,4% по сравнению с чемпионатом-2017/18 и составили 4,02 миллиарда.

У второй бундеслиги – свой рекорд. Команды второго немецкого дивизиона впервые заработали 782 миллиона евро, и это на целых 28,2% выше, чем в предыдущем сезоне.

Также отмечается, что 36 клубов немецких клубов, выступающие в двух сильнейших профессиональных лигах, выплатили 1,4 млрд евро налогов и различных сборов в сезоне-2018/19. 28 клубов из 36 показали чистую прибыль по итогам указанного периода.