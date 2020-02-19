Директор «МанСити» назвал ложью все обвинения в адрес клуба Он не согласен с решением УЕФА отстранить команду от Лиги чемпионов за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано выразил несогласие с решением УЕФА отстранить манкунианцев на два года от участия в Лиге чемпионов за несоблюдение правил финансового фэйр-плей. «Главное, что должен сказать — это ложь. Просто ложь», — приводит слова Сориано официальный сайт клуба. Он отметил, что приходится быть осторожным, так как процесс все еще продолжается. Также он призвал болельщиков клуба верить, что руководство команды сделает все возможное, чтобы доказать беспочвенность обвинений.