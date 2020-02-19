Вертонген может перейти в «Интер» Защитник «Тоттенхэма» может стать игроком итальянского клуба в летнее трансферное окно.

Защитник лондонского «Тоттенхэма» бельгиец Ян Вертонген в летнее трансферное окно может перейти в миланский «Интер». Агент футболиста уже сказал руководству итальянской команды, что игрок готов перебраться в стан «нерадзурри». «Интер» заинтересован в подписании защитника. Его контракт с лондонцами действует до июня 2020 года. Поэтому он может вести переговоры с другими клубами. Вертонген во всех турнирах провел за «Тоттенхэм» 23 матча. На его счету гол и результативная передача.