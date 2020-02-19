Ещенко – о травме колена: «Спартак» тогда хорошо отреагировал. Сразу отвезли меня в Италию

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как столичный клуб отнесся к нему после разрыва крестообразных связок колена, а также поведал о своем состоянии в тот период.
«Тяжело, но это часть футбола. Клуб тогда хорошо отреагировал. Сразу отвезли меня в Италию. Там оставили, чтобы я быстро восстановился. Потом взяли меня на сборы. Со мной индивидуально занимался тренер по физподготовке. Если бы я был молодым, возможно, меня это бы и надломило. А в моем возрасте ты уже всё знаешь. Тем более я уже проходил эту травму.
Понимал, что будет тяжело, но нужно было себя перебороть и восстановиться как можно быстрее. К тому же, эта травма может аукнуться тебе уже после завершения карьеры, если не до конца долечишь связки. Мы же никогда не думаем об этом, а потом будем в 50 лет ходить хромыми. После разрыва крестов, по ночам, когда было больно, кричал в подушку: «Почему именно сейчас, когда надо доказывать, добиваться результата?»
Думал ли о результатах клуба или завершающемся контракте? Обо всем вместе. Нужно было и команде помочь, и контракт подходил к концу через семь месяцев. Надо было играть», – цитирует Ещенко газета «Известия».
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