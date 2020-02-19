Юрий Лодыгин: В «Арсенале» хорошая атмосфера, я не чувствую себя чужим 29-летний футболист подписал контракт до конца текущего сезона.

Голкипер тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин провел первую тренировку в новой команде, после чего дал комментарий клубной пресс-службе.

«Ребята приняли хорошо, прошел традиционный коридор. В команде хорошая атмосфера, я себя не чувствую чужим. Все хорошо, погода прекрасная, нужно работать и получать удовольствие от тренировок», – сказал бывший вратарь «Зенита».

Добавим, что в прошлом году Лодыгин выступал за греческий «Олимпиакос» и турецкий «Газиантепспор». Состав «Арсенала» голкипер пополнил на правах свободного агента.