«Урал» сыграл вничью с «Ригой» Кононова Встреча прошла на Кипре.

Футболисты «Урала» сыграли вничью с «Ригой» в товарищеском матче – 1:1.

Латвийский клуб открыл счет на 84-й минуте с пенальти, однако, россияне ушли от поражения благодаря голу нападающего Андрея Панюкова.

Добавим, что ранее стало известно о назначении Олега Кононова главным тренером «Риги». До этого он работал с московским «Спартаком», «Краснодаром» и другими клубами.