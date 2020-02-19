Нападающий «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд может пропустить чемпионат Европы

На сегодняшней пресс-конференции накануне матча Лиги Европы «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед» главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер рассказал о том, что восстановление Маркуса Рэшфорда займет по крайней мере еще несколько месяцев.
Нападающий в последний раз выходил на поле в переигровке 1/16 финала Кубка Англии против «Вулверхэмптона» (1:0 дома, 15 января). У Рэшфорда был выявлен стрессовый перелом в спине.
«Надеюсь, что Маркус все-таки еще сыграет в нынешнем сезоне, – цитирует пресс-конференцию Сульшера официальный сайт «МЮ». – Восстановление после таких травм занимает время. Я не врач, но я надеялся, что это произойдет раньше, чем говорят. Могут только точно сказать, что он пропустит еще несколько месяцев».
Британская пресса, отталкиваясь от слов Сульшера, утверждает, что Рэшфорд может пропустить чемпионат Европы, который пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля.
В нынешнем сезоне 22-летний нападающий забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи в 22 матчах чемпионата Англии. На счету Рэшфорда 10 голов в 38 матчах за сборную Англии.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед» состоится завтра 20 февраля.
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