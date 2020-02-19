«Барселона» надеется купить Лаутаро Мартинеса в рассрочку Об этом сообщает Calciomercato.

«Барселона» хочет приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса летом 2020 года.

Согласно источнику, чемпион Испании обсудил условия с сделки с миланским клубом и попросил руководство «нерадзурри» отпустить игрока в рассрочку.

Таким образом, сине-гранатовые хотят избежать проблем с финансовым фэйр-плей. Также сообщается, трансфер Мартинеса обойдется «Барселоне» в 111 млн евро. Эта сумма прописана в его контракте.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард отыграл 29 матчей, забил 16 голов и отдал четыре голевых паса.