Аленичев – о трансфере Смолова в «Сельту»: До человека дошло, что футбол важнее денег Форвард перебрался в Испанию на правах аренды до конца текущего сезона.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал переезд в чемпионат Испании нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова.

«Смолов подал отличный пример другим россиянам, решившись на переход в «Сельту» в 29 лет. До человека дошло, что футбол важнее денег. Можно потерять в финансах, зато получить практику в по-настоящему сильном чемпионате.

Знаю по своему опыту: время летит очень быстро. Поэтому нельзя упускать такие шансы. Я и Егора Титова всегда спрашиваю: почему он так и не ушел из «Спартака»? Ведь был вариант с «Баварией», – сказал Аленичев «Советскому спорту».