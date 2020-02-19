Аленичев – о трансфере Смолова в «Сельту»: До человека дошло, что футбол важнее денег

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал переезд в чемпионат Испании нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова.
«Смолов подал отличный пример другим россиянам, решившись на переход в «Сельту» в 29 лет. До человека дошло, что футбол важнее денег. Можно потерять в финансах, зато получить практику в по-настоящему сильном чемпионате.
Знаю по своему опыту: время летит очень быстро. Поэтому нельзя упускать такие шансы. Я и Егора Титова всегда спрашиваю: почему он так и не ушел из «Спартака»? Ведь был вариант с «Баварией», – сказал Аленичев «Советскому спорту».
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