Официально: Кардозу перешел в «Тамбов» 25-летний португалец арендован до конца текущего сезона.

Хавбек московского «Динамо» Мигель Кардозу перешел в «Тамбов», о чем информирует пресс-служба столичного клуба.

Полузащитник выступает за бело-голубых с 2018 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей в рамках РПЛ и забил 1 гол.

Добавим, что «Тамбов», для которого этот сезон стал первым в высшем дивизионе страны, занимает 11-е место в таблице, набрав 21 очко.