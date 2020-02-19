Официально: Кардозу перешел в «Тамбов»

Хавбек московского «Динамо» Мигель Кардозу перешел в «Тамбов», о чем информирует пресс-служба столичного клуба.
Полузащитник выступает за бело-голубых с 2018 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей в рамках РПЛ и забил 1 гол.
Добавим, что «Тамбов», для которого этот сезон стал первым в высшем дивизионе страны, занимает 11-е место в таблице, набрав 21 очко.
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