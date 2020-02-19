Дмитрий Аленичев: Соболеву еще рано переходить в «Спартак» Специалист считает, что игрок пока не готов к выступлению за клуб подобного уровня.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев не поддержал решение форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева присоединиться к столичному клубу.

«Удивила аренда Александра Соболева. В такую команду ему еще рано переходить. Надо было подождать до лета.

Саша – сибирский парень, очень откровенный, и если сейчас сядет на скамейку, это может ударить по его психологии. А в «Крыльях» он продолжал бы много играть, забивать. Тогда бы переходил в «Спартаком» готовым к давлению, которое на него теперь будет оказываться», – сказал Аленичев «Советскому спорту».

Напомним, Соболев стал игроком «Спартака» 30 января. Он будет выступать за красно-белых до конца сезона на правах аренды, после чего его трансфер может быть выкуплен.

В нынешнем сезоне форвард забил десять голов и сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Крылья Советов».