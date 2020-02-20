«Манчестер Сити» добыл победу в матче с «Вест Хэмом»

Матч 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» завершился в пользу чемпиона Англии – 2:0.
В составе победителей отличились Кевин де Брюйне и Родриго Эрнандес.
Таким образом, «Сити» продолжает занимать 2-е место в таблице, набрав 54 очка. У лондонцев – 24 очка и 18-я позиция.
АПЛ. 26-й тур
«Манчестер Сити» – «Вест Хэм» – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – 30 Родри Эрнандес, 2:0 – 62 де Брюйне.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Менди, Лапорт (Стоунз, 65), Родри Эрнандес, де Брюйне (Гюндоган, 79), Сильва (Фоден, 85), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро.
«Вест Хэм»: Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Масуаку, Огбонна, Райс, Нобл, Антонио, Соучек, Снодграсс (Боуэн, 80), Диоп.
Предупреждение: Масуаку (45).