«Манчестер Сити» добыл победу в матче с «Вест Хэмом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 февраля 2020 00:36ФутболГичунцев Артур

«Манчестер Сити» добыл победу в матче с «Вест Хэмом»

Встреча прошла на домашней арене «горожан».

Матч 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» завершился в пользу чемпиона Англии – 2:0.

В составе победителей отличились Кевин де Брюйне и Родриго Эрнандес.

Таким образом, «Сити» продолжает занимать 2-е место в таблице, набрав 54 очка. У лондонцев – 24 очка и 18-я позиция.

АПЛ. 26-й тур

«Манчестер Сити» – «Вест Хэм» – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – 30 Родри Эрнандес, 2:0 – 62 де Брюйне.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Менди, Лапорт (Стоунз, 65), Родри Эрнандес, де Брюйне (Гюндоган, 79), Сильва (Фоден, 85), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро.

«Вест Хэм»: Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Масуаку, Огбонна, Райс, Нобл, Антонио, Соучек, Снодграсс (Боуэн, 80), Диоп.

Предупреждение: Масуаку (45).

Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Фигурист Самарин выиграл турнир в Таллине Российские фигуристки украсили обложку журнала Tatler Татьяна Волосожар: С появлением дочки почти полностью абстрагировалась от фигурного катания
Дмитрий Аленичев: Ни один игрок РПЛ не заиграет в «Ювентусе». в том числе Миранчук Бывший главный тренер «Спартака» и «Енисея» высказался о зимних переменах в премьер-лиге, весенних перспективах Доменико Тедеско, аренде Федора Смолова в «Сельту» и ситуации с Александром Кокориным. 19.02.2020 22:44 Футбол Григорьевская Юлия
Проигрывающий состав – не меняем. Марафон побегут Миронова, Куклина, Юрлова и Старых После выходного дня чемпионат мира в Антхольце возобновляется женской индивидуальной гонкой 18.02.2020 08:00 Биатлон Тигай Лев
«Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения Пайзутдин Алиев сломал шею во время поединка. 12.02.2020 17:00 ММА Иванова Дарья
Еще по теме:
Глава АСА: Не думаю, что Емельяненко захочет просто так отдать свой Mercedes Отсидевший боец ММА Новоселов рассказал, как Федор Емельяненко поехал вместо него на ЧМ по самбо Хавьер Мендес: Нурмагомедов и Фергюсон будут избивать друг друга до последнего, но не сломаются
«Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав
Анисимов принес «Оттаве» победу в овертайме. Коршков отличился в первом же матче в НХЛ (видео) Девять матчей насчитывал очередной игровой день НХЛ. 17.02.2020 08:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Казань – первая звезда Востока. «Ак Барс» досрочно первенствовал в Восточной конференции Самые яркие эпизоды игрового дня – в обзоре от «Советского спорта». 18.02.2020 22:09 Хоккей Домрачев Владислав
Малкин заболел прямо перед матчем, «Питтсбург» и без него уверенно выиграл (видео) Очередной игровой день НХЛ подарил болельщикам настоящее голевое раздолье. Почти в каждом из состоявшихся матчей было забито много голов. 19.02.2020 10:08 Хоккей Трофименко Кирилл
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
01:34 Футбол Льорис назван лучшим игроком матча «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг»
01:02 Футбол «Лейпциг» одолел «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов
00:58 Футбол «Валенсия» крупно проиграла «Аталанте», Черышев забил гол
00:36 Футбол «Манчестер Сити» добыл победу в матче с «Вест Хэмом»
00:26 Футбол ЦСКА обыграл «Картахену» на сборе в Испании
23:54 Футбол Дмитрий Аленичев: Соболеву еще рано переходить в «Спартак»
23:30 Теннис Павлюченкова вылетела с турнира в Дубае
23:17 Биатлон Йоханнес Бе: Счастлив выиграть серебряную медаль на чемпионате мира
22:53 Футбол Дмитрий Аленичев: «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку
22:47 Бокс Асламбек Идигов: Фьюри победит, если будет слушаться тренера
22:39 Футбол Официально: Кардозу перешел в «Тамбов»
22:27 Хоккей «Северсталь» одержала победу над московским «Динамо»
22:25 Футбол Аленичев – о трансфере Смолова в «Сельту»: До человека дошло, что футбол важнее денег
22:08 Волейбол «Зенит-Казань», «Кузбасс» и «Факел» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов ЕКВ
21:51 Бокс Тайсон Фьюри: Вырву сердце Уайлдера и заставлю съесть
21:46 Биатлон Дмитрий Васильев: Критика Логинова – попытка безнаказанно вывести соперника из строя
21:30 Волейбол «Зенит-Казань» обыграл турецкий «Халкбанк» и занял второе место в своей группе в Лиге чемпионов
21:27 Теннис Халеп поспорит с Соболенко за полуфинал турнира в Дубае
21:14 Футбол «Барселона» надеется купить Лаутаро Мартинеса в рассрочку
21:13 Футбол Нападающий «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд может пропустить чемпионат Европы
50 тысяч москвичей готовы защищать особняки Большого Палашевского переулка от сноса
Первая группа эвакуированных покинула зону карантина в Тюмени
На главного архитектора Кисловодска завели уголовное дело – источник
Татарстану выделят деньги на переселение граждан из аварийного жилья
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика