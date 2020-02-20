«Манчестер Сити» добыл победу в матче с «Вест Хэмом» Встреча прошла на домашней арене «горожан».

Матч 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» завершился в пользу чемпиона Англии – 2:0. В составе победителей отличились Кевин де Брюйне и Родриго Эрнандес. Таким образом, «Сити» продолжает занимать 2-е место в таблице, набрав 54 очка. У лондонцев – 24 очка и 18-я позиция. АПЛ. 26-й тур «Манчестер Сити» – «Вест Хэм» – 2:0 (1:0) Голы: 1:0 – 30 Родри Эрнандес, 2:0 – 62 де Брюйне. «Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Менди, Лапорт (Стоунз, 65), Родри Эрнандес, де Брюйне (Гюндоган, 79), Сильва (Фоден, 85), Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро. «Вест Хэм»: Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Масуаку, Огбонна, Райс, Нобл, Антонио, Соучек, Снодграсс (Боуэн, 80), Диоп. Предупреждение: Масуаку (45).