«Валенсия» крупно проиграла «Аталанте», Черышев забил гол Встреча прошла в Италии.

Футболисты «Аталанты» разгромили «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 4:1.

В составе победителей отличились Ханс Хатебур, Йосип Ильчич, а также Ремо Фройлер и Марио Пашалич. У гостей это сделал российский полузащитник Денис Черышев.

Добавим, что ответный матч команд состоится 10 марта и пройдет на домашней арене испанского клуба.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч

«Аталанта» – «Валенсия» – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 16 Хатебур, 2:0 – 42 Иличич, 3:0 – 57 Фройлер, 4:0 – 62 Хатебур, 4:1 – 66 Черышев.

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Госенс, Толои, Кальдара (Сапата, 75), Гомес (Малиновский, 81), Фройлер, Пашалич, де Рон, Иличич, Паломино.

«Валенсия»: Доменек, Гайя, Диакаби, Мангаля, Васс, Солер, Кондогбиа, Ферран Торрес, Парехо, Гедеш (Черышев, 64), Макси Гомес (Гамейро, 73).

Предупреждение: Хатебур (79).