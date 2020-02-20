«Лейпциг» одолел «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов - Советский спорт
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20 февраля 2020 01:02ФутболГичунцев Артур

«Лейпциг» одолел «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов

Встреча прошла в Лондоне.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» завершился в пользу немецкого клуба, который одержал победу со счетом 1:0.

Автором гола стал форвард сборной Германии Тимо Вернер. Он забил с пенальти на 58-й минуте.

Добавим, что ответный поединок команд состоится 10 марта и пройдет в Германии.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый мат

«Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 58, пенальти Вернер.

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Ло Чельсо, Жедсон Фернандеш (Ндомбеле, 64), Лукас Моура, Уинкс, Бергвейн, Алли (Ламела, 64).

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Мукиеле, Анхелиньо, Ампаду, Нкунку (Айдара, 74), Лаймер (Форсберг, 83), Забитцер, Хальстенберг, Вернер, Шик (Поульсен, 77).

Предупреждения: Ло Чельсо (10), Забитцер (12), Вернер (33), Дэвис (56), Нкунку (72), Ламела (90).

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