«Лейпциг» одолел «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» завершился в пользу немецкого клуба, который одержал победу со счетом 1:0.
Автором гола стал форвард сборной Германии Тимо Вернер. Он забил с пенальти на 58-й минуте.
Добавим, что ответный поединок команд состоится 10 марта и пройдет в Германии.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Первый мат
«Тоттенхэм» – «РБ Лейпциг» – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 58, пенальти Вернер.
«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Ло Чельсо, Жедсон Фернандеш (Ндомбеле, 64), Лукас Моура, Уинкс, Бергвейн, Алли (Ламела, 64).
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Мукиеле, Анхелиньо, Ампаду, Нкунку (Айдара, 74), Лаймер (Форсберг, 83), Забитцер, Хальстенберг, Вернер, Шик (Поульсен, 77).
Предупреждения: Ло Чельсо (10), Забитцер (12), Вернер (33), Дэвис (56), Нкунку (72), Ламела (90).